31-летняя женщина, живущая в Советском районе, стала очередной жертвой мошенников. Аферисты действовали по проверенной схеме: один из них представился сотрудником банка. Заявил, что хакеры атакуют ее карты, и надо перевести деньги с них на \\"безопасные\\" реквизиты.Женщина по инструкции мошенников сделала аж 30 операций, чтобы ее сбережения, хранившиеся на нескольких счетах, ушли им. Работала в поте лица, чтобы обогатить аферистов - перечисляла на номера мобильных телефонов по 15 тысяч. Только после того, как те перестали отвечать на звонки, она поняла, что не защитила вклады, а лишилась их. А денег на них было немало - 446 тысяч рублей.Возбуждены уголовные дела по частям 2 и 3 статьи 159 УК РФ«Мошенничество», а также ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража». Преступников ищут.Воронежцев в энный раз предупреждают: не доверяйте звонкам незнакомцев, призывающих вас под любым предлогом куда-то переводить деньги. Прекращайте разговор. А чтобы совсем успокоиться, перезвоните по телефону, указанному на оборотной стороне вашей банковской карты.