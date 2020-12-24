Калачеевский районный суд оштрафовал 45-летнюю местную жительницу на 1 000 рублей. 9 октября 2020 года она зашла в магазин «Пятерочка» со спутником - оба были без медицинских масок. Поэтому им отказали в обслуживании.Женщина считала, что такие средства защиты, должны предоставить ей сотрудники магазина, о чем и заявила продавцу. Тот предложил ей маску, но женщина отказалась, так как ее не устроило качество предложенного средства. Дошло до того, что в магазин пришлось вызывать полицию.Женщина попыталась обжаловать постановление районного суда, однако областной суд оставил решение в силе. Аналогичное наказание в виде штрафа в 1 000 рублей назначено и ее 24-летнему спутнику.С начала 2020 года Калачеевский районный суд рассмотрел 158 дел об административных правонарушениях по ст. 20.6.1. КоАП РФ «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения» и ст.6.3. КоАП РФ «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения».Общая сумма взысканных штрафов составила 303 тысячи рублей. Кроме того, суд вынес 31 предупреждение без взыскания штрафов и приостановил деятельность двух предпринимателей.