В управлении по охране объектов культурного наследия Воронежской области согласовали проект по сохранению памятника регионального значения - «Дома Клочкова». Речь идет о здании №35 по улице Карла Маркса.Заказчиком выступил Департамент строительной политики Воронежской области. Разработчик документации – воронежская компания «Ника Арт». Проектом предусматривает реставрацию фасадов, ремонт интерьеров, кровли, инженерных систем, гидроизоляция наружных стен и фундамента, восстановление приямков.«Дом Клочкова» построен в первой трети XIX века. В 1896-1897 годах дом перестроили для купца Алексея Клочкова, как предполагается, по проекту известного воронежского архитектора Мысловского.После смерти Клочкова в 1899 году дом перешел к его наследникам. В 1919 году здание было занято жилыми квартирами. В XX веке архитектура дома понесла существенные утраты: сломана аттиковая надстройка, завершавшая центральную часть здания, перестроен парадный подъезд, венчавшийся прежде массивным куполом со шпилем. Пристроено крыло со двора, сделавшее Г-образный план здания П-образным. В 2001-2006 годах был проведен ремонт. Внутренняя планировка здания изменена. Отделка интерьеров сохранилась в фойе первого этажа, лестничной клетке и холле второго этажа. Сейчас в здании размещаются БУЗ ВО «Воронежская областная клиническая больница № 2» и аптека.«Дом Клочкова» принят на государственную охрану 21 апреля 1983 года. Объект имеет утвержденные охранное обязательство, предмет охраны, границы территории и зоны охраны.