В августе 2008 года в селе Гремячье Хохольского района случилось преступление, поражающее даже не столько жестокостью, сколько своей мерзостью. Молодой мерзавец напал на 68-летнюю женщину, связал ее, изнасиловал, а потом убил. На теле пенсионерки нашли 24 раны.Преступление не могли раскрыть до 2020 года. Помогли новые технологии — совпал биологический материал, оставленный на месте жуткого преступления в Гремячьем и в украденной в январе нынешнего года со стоянки в Воронеже машине. В итоге угонщик, 35-летний житель Хохольского района, стал фигурантом гораздо более «тяжелого» уголовного дела. Его расследование завершили. Дело отправили в Воронежский областной суд.Извращенец будет отвечать сразу по пяти статьям УК: за незаконное проникновение в дом, изнасилование и насильственные действия сексуального характера, совершенные с особой жестокостью, убийство беспомощного человека и крупную кражу. Он попросил для себя суда присяжных. По совокупности все эти обвинения грозят пожизненным сроком.