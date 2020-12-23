Жителей Ленинского района Воронежа предупредили о том, что в среду, 23 декабря, им необходимо запастись питьевой водой, поскольку с 11.00 до 15.00 на насосной станции запланированы ремонтные работы. Из-за них в указанные часы пропадет вода в домах по следующим адресам:улица Грамши, 70, 74, 80, 90;улица Чапаева, с 42 по 132 (чётные дома);переулок Вишнёвый, 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 18, 20, 22;улица Краснознамённая, 77, 107, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 135, 137, 139, 141, 143, 145, 147, 151, 153, 155, 157, 159, 161, 163, 165, 167, 171а, 171б;улица Матросова, 6, 6А.