В Воронеже из-за ОРВИ на "дистант" перевели 21 класс в 12 школах

Ученики 21 класса вынуждены были вернуться на "дистант". Фото: Михаил ФРОЛОВ

На планерке в мэрии об эпидемиологической ситуации рассказала вице-мэр по социальной политике Надежда Савицкая. Она сообщила, что в 12 школах 21 класс перешел на дистанционное обучение из-за ситуации с ОРВИ. При этом отметила, что ни одного закрытого из-за роста заболеваний детского сада и нет. Впрочем, как и школ. К обычному формату обучения воронежские учреждения начального и среднего образования вернулись с 30 ноября.

Кроме того, Надежда Савицкая напомнила, что 25 декабря - последний учебный день в воронежских школах. Дальше начинаются каникулы, которые продлятся до конца новогодних праздников.

Также Надежда Петровна поделилась данными, что за счет работодателей от гриппа привиты уже около 115 тысяч воронежцев.