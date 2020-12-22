В Воронеже родители пожаловались на холодные обеды в школах

Губернатор попросил указать школы, к которым родители предъявили больше всего претензий. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В понедельник, 21 декабря, председатель региональной Общественной палаты Наталия Хван рассказала на встрече с губернатором Александром Гусевым о результах опроса родителей школьников по горячему питанию.

Мам и пап спрашивали про то, как оборудованы столовые, устраивает ли качество блюд, хватает ли детям времени на еду. Наталия Хван сказала, что чаще прочего в анкетах жаловались на то, что пищу порой недостаточно подогревают. А также то, что порой блюда бывают невкусными. Всего обработали более 42 тысячи анкет.

Также до конца декабря проведут опрос о проблемах дистанционного обучения. В Общественную палату уже поступили по этому вопросу более 16 тысяч анкет.

Губернатор предложил Наталии Хван направить предложения и результаты опросов в региональный департамент образования, науки и молодежной политики. При этом отдельно попросил указать школы, к которым у родителей возникло больше всего претензий.