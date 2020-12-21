В Нововоронеже отправили в колонию попрошайку, выманившего у мужчины 1,6 миллиона рублей

Аферист проведет за колючей проволокой 2,5 года. Фото: из архива «КП»

В Нововоронежском городском суде вынесли приговор по делу 22-летнего мошенника. Об этом сообщили в прокуратуре Воронежской области.

В сентябре 2019 года молодой человек познакомился в одной из соцсетей с участником группы «Епархия Воронежской области». Раскусив, что имеет дело с человеком сострадательным и доверчивым, начал сочинять разные истории. То ему нужны лекарства для родственницы, то нужно поехать в другой город искать работу. Цель этих сказок для взрослых была понятна — выманить побольше денег.

Надо сказать, это ему удалось. Мужчина, с которым он общался, перечислил аферисту более 1,6 миллиона рублей.

Молодого человека поймали в Твери. Он признал свою вину. Его признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере и приговорили к 2,5 годам колонии общего режима.