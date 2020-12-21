В Воронеже дадут вторую жизнь новогодним елкам

Елку можно культурно вынести на мусорку, чтобы потом ее легче было взять на переработку. Фото: Алексей БУЛАТОВ

На планерке в мэрии обсудили планы по переработке новогодних елок и сосен. Красавиц, радующих наш глаз в самый волшебный праздник года, скоро выбрасывают на помойку. Просто нагружать деревьями мусорки бесхозяйственно. Именно этим озаботился мэр Воронежа Вадим Кстенин.

- Было бы очень неплохо, если бы мы смогли переработать хотя бы часть деревьев в щепу. Для этих целей приобрели мощную дробилку, - рассказал градоначальник. - Мы понимаем, что люди сами не повезут елки и сосны к каким-то местам централизованного сбора, а понесут их на ближайшие контейнерные площадки. Поэтому предлагаю управам районов взаимодействовать с управляющими компаниями. Задача - после Нового года по мере накопления деревьев сделать несколько рейсов, собрать их и переработать. А в следующем году нужно активно использовать получившуюся щепу в благоустройстве. Она закроет грунт, сквозь нее не пробиваются сорняки и будет меньше пыли.

В мэрии также пообещали переработать те деревья, которые могут остаться после завершения работы елочных базаров.