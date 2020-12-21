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Происшествия

В Воронежской области механик заплатит за смерть рабочего 20 тысяч рублей

Он отвечал за соблюдение техники безопасности на строящемся участке газопровода
Юрий КОЗЛОВ
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Уголовное дело механика решили закрыть.

Уголовное дело механика решили закрыть.

Фото: Андрей КОПАЛОВ

В Калачеевском районном суде решили прекратить уголовное дело 40-летнего механика из Башкирии. Его обвиняли в причинении смерти по неосторожности из-за ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей.

В марте 2019 года этого специалиста командировали в Калачеевский район на строительный объект. Он отвечал за безопасность и охрану труда. А в июле 2019 года рабочий монтажник, тоже командировочный, вылезая из ямы, схватился за высоковольтный провод. И получил смертельный удар током.

В суде учли, что отцу погибшего рабочего механик возместил моральный ущерб — миллион рублей. А также положительные характеристики специалиста, то, что он воспитывает двух детей, заботится о престарелой больной матери. Да и сам механик не здоров, у него есть хронические заболевания, требующие регулярного лечения. В итоге мужчину оштрафовали на 20 тысяч рублей.

Криминал