Опера перетекает в трагифарс: Воронежский камерный театр поставил триологию о приключениях Фигаро

Фигаро - Андрей Новиков. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

«Я тороплюсь смеяться, потому что боюсь, как бы мне не пришлось заплакать», эта реплика Фигаро стала девизом нового спектакля Камерного театра. Столичный режиссер Надя Кубайлат (год назад она представила воронежцам «Вечер с Чарльзом Буковски») поставила трилогию Бомарше.

- Изначально я хотела взять только «Женитьбу Фигаро», но, прочитав трилогию полностью, поняла, что невозможно вырвать эту пьесу из контекста целой истории. Все три пьесы неразрывно связаны друг с другом, а трилогия дает возможность поработать с бесконечной событийностью комедии, - призналась режиссер. - Я воспринимаю комедию как некий путь отказа от трагедии. Побег от реальности…

Севильский цирюльник Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Первая часть «Севильский цирюльник, или Тщетная предосторожность» берет зрителей в объятия еще в фойе - легкой музыкой Россини из одноименной оперы, своей, казалось бы, необязательностью (играют прямо на ступеньках лестницы) обещая приятное и несерьезное времяпрепровождение. Комедия же! Фигаро здесь, Фигаро там!

Но дальше спектакль перетекает на сцену и во второй и третьей части спектакля («Безумный день, или Женитьба Фигаро» и «Преступная мать, или Новый Тартюф») необременительность комедии улетучивается, оставаясь за дверями зала. Театр намекает, что он не только для расслабления, а чему-то учит. Через гипертрофированность фарса режиссер показывает, к чему ведет неконтролируемое вожделение и похоть - интриги-интригами, кому-то смешно, но после этого остаются разбитые судьбы, несчастные люди...

Над сценографией спектакля работал художник Денис Сазонов, над музыкальной частью - композитор Даниил Посаженников, художник по костюмам Анна Кострикова, художник по свету Антон Астахов.

В роли Фигаро - Андрей Новиков, граф Альмавива - Камиль Тукаев, Сюзанна - Яна Кузина, графиня Розина - Людмила Гуськова, Керубино - Михаил Гостев, Бартоло - Юрий Овчинников, Марселина - Тамара Цыганова.

Следующий показ 27 декабря.