Житель Воронежской области выехал под колеса "КамАЗа" и погиб в больнице

В субботу, 19 декабря, в поселке городского типа Анна около 17.20 на улице Кошевого произошла авария. 45-летний водитель ВАЗ-21150, выезжая с второстепенной дороги, не пропустил «КамАЗ» под управлением 52-летнего местного жителя, двигавшийся по главной.

В результате аварии водитель ВАЗа получил тяжелые травмы и попал в больницу, где впоследствии скончался. Полицейские проводят проверку.

По данным пресс-службы ГУ МВД по Воронежской области, за минувшие сутки на дорогах региона произошло 116 ДТП. 62 из них – на территории Воронежа. В семи авариях получили травмы 7 человек. Один погиб.