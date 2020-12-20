Охотники за металлом срезали фрагменты ограды на Северном мосту Воронежа

страница сообщества "Типичный Воронеж" в "ВК"

Во время пеших прогулок по Северному мосту воронежцы обнаружили, что в нескольких местах на переправе пропали чугунные ограждения. Охотники за металлом вырезали фрагменты ограждения сразу в нескольких местах ножовкой. В результате образовались опасные для пешеходов места.

Очевидец сообщил о неприятной находке в группе «Типичный Воронеж» в соцсети "Вконтакте", уточнив, что раньше на мосту уже пропадали секции, но тогда бреши закрывали дорожники.

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