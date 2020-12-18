В Воронеже поступили две заявки на разработку проекта первой очереди благоустройства Петровской набережной

18 декабря завершилась подача заявок на разработку проектно-сметной документации на первую очередь благоустройства Петровской набережной. Поданы две заявки. На следующей неделе состоится конкурс, по итогу которого в январе планируется заключить договор на проведение работ.

В рамках первой очереди планируется организовать велодорожку, скейт- и воркаут-площадки (в районе бывших теннисных кортов), детскую площадку, зону отдыха со смотровой площадкой, обновить существующая пристань, а также уделить особое внимание озеленению.

Глава Воронежа Вадим Кстенин отметил, что в 2021 году необходимо выполнить максимальный объем работ, а также заняться планированием второй очереди благоустройства, чтобы иметь комплексный подход.

Уже заключен контракт на проектирование ливневой канализации в рамках реализации проекта «Реконструкция Петровской набережной». Предусмотрено также строительство очистных сооружений и насосной станции. Что поможет решить проблемы отведения дождевых и талых вод с дорог и тротуаров.

Напомним, Петровскую набережную обещают превратить в узнаваемую достопримечательность к 2023 году.