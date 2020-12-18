Воронежская область оказалась в числе 10 регионов с наименее доброжелательными пользователями в соцсетях

Воронежская область оказалась в числе 10 регионов с наименее доброжелательными пользователями в «Одноклассниках» в 2020 году. Рейтинг представители социальной сети составили на основе комментариев пользователей, а также оценок к фотографиям и реакций к публикациям в открытом доступе. Эмоциональную окраску высказываний определяли алгоритмы машинного обучения.

Также чаще других ставили грустные смайлики и писали негативные комментарии жители Приморского края, Хабаровского края, Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Ставропольского края, Ростовской, Иркутской и Волгоградской областей.

А вот наиболее доброжелательные пользователи живут в Алтайском крае, Забайкальском крае, Кемеровской области, Республике Татарстан, Красноярском крае, Самарской, Нижегородской, Новосибирской, Саратовской и Свердловской областях.