Десятый фестиваль "Воронеж многонациональный" завершился фотовыставкой

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Национальное многообразие региона земляки могут увидеть на выставке «Многонациональный мир Воронежской области», которая стартовала в столице Черноземья. Проект стал завершением десятого областного фестиваля «Воронеж многонациональный», который в этом году прошел "удаленно" из-за коронавирусных ограничений. Фотовыставка также доступна онлайн.

Проект представляет лучшие кадры истории фестиваля, отражающие национальный колорит и самобытность народов, проживающих в нашем регионе. В экспозицию вошли снимки, созданные как фотолюбителями, так и профессиональными фотографами.

Кроме того, выставка показывает и картины воронежских художников: участников и руководителей творческих объединений, отдельных авторов, учащихся детских школ искусств на тему национальной культуры.

Онлайн-вариант фотовыставки можно посмотреть на интернет-ресурсах Воронежского областного центра народного творчества и кино: официальном сайте учреждения vrnfolk.ru, официальном канале YouTube и соцсетях.

Выставка продлится по 25 декабря включительно.