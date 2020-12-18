Воронежский театр оперы и балета приглашает детвору на онлайн елки

балет "Продавец игрушек" Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Из-за короновирусных ограничений новогодние представления для самых юных зрителей Воронежский театр оперы и балета проведет в онлайн-формате.

- В дни новогодних и рождественских праздников с 31 декабря по 8 января на сайте театра дети и их родители смогут посмотреть онлайн-программу под общим названием «Балет у новогодней елки», - отметили в администрации театра. - Каждая трансляция - это встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой и яркие сцены из балетных спектаклей театра.

В последний день Старого и первый день Нового года состоится показ музыкальной фантазии «Новогодние приключения продавца игрушек». 3 и 4 января трансляция «Волшебных приключений Красной Шапочки». 6 и 7 января - «Рождественские приключения Маши и Щелкунчика».