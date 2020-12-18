Спасатели измерили толщину льда на Воронежском водохранилище

Фото со страницы сообщества "Спасатели Воронежской области" в "ВК"

В пятницу, 18 декабря, служба спасения в очередной раз измерила толщину ледяного покрова воронежского водохранилища. Лед на акватории оказался внушительным – от 24 до 27 сантиметров. Этого вполне достаточно не только для одиночных прогулок, но и для отдыха компанией. Но и на прочном ледовом «панцире» есть слабые места, где запросто можно угодить в коварную полынью.

Так, по данным спасателей, опасно выходить на лед у окружного моста в районе села Чертовицы по стороне правого берега. Здесь проходит русло реки Воронеж, есть острова, камыши и образуются водовороты.

В районе отроженского моста практически каждый год проваливаются люди. Там очень большая глубина, лед вымывается снизу, вибрация от проезжающих по мосту локомотивов не дает ему окрепнуть. Места у опор мостов опасны всегда!

Не стоит выходить на лед в районе Адмиралтейской площади. Здесь также проходит истинное русло реки, и после работы земснаряда усилилось течение, изменился рельеф дна.

Небезопасно находиться на льду и в районе ТЭЦ-1 и у опор линии электропередачи.

Относительно безопасные места - затоны со стоячей водой. В Воронеже это Масловский затон, район парков «Дельфин» и «Алые паруса».