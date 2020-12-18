Воронежский медиафорум завершится «управленческими поединками»

фото: предоставлено организаторами.

VIII-й воронежский медиафорум завершится сегодня вечером «управленческими поединками». Это игровой тренинг решения конфликтов, где каждый участник может попробовать себя в разных ролях и получить обратную связь от специалиста по переговорам и коллег.

Организаторы медиафорума приглашаю всех желающих поучаствовать в «поединках» в режиме онлайн и научиться договариваться. Мероприятие пройдет под руководством сертифицированного эксперта, чемпиона России по «Управленческой борьбе» Константина Смирнова.

Константин Смирнов.

Тренинг начнется 18 декабря в 19:00. Для доступа к занятию, нужно зайти на сайт форума в раздел «Программа» и кликнуть по ссылке ZOOM под анонсом мероприятия.

СПРАВКА «КП»:

Авторство уникальной методики ведения переговоров принадлежит Владимиру Тарасову, основателю Таллиннской школы менеджеров. Методика базируется на том, что каждый в своей жизни регулярно сталкивается с ситуациями, в которых нужно отстоять свою позицию, донести до оппонента свое мнение, но при этом не испортить отношения и остаться «хорошим человеком».