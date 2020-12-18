За пять лет расчистили от валежника и горельников 1863 гектара воронежских лесов

фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

В пригородных лесах Воронежа завершается расчистка от валежника и горельников. К этому моменту уже расчистили 112 гектаров леса, завершили работы в Пригородном и Семилукском лесничествах – вдоль трассы М4-Дон, в районе больницы Электроника, Воронежского аэропорта, села Чертовицы и поселка Придонской, а также по ул. Антонова-Овсиенко.

За сезон сотрудники лесхоза удалили 7083 аварийных дерева в Сомовском и Теллермановском лесничествах.

Собранные в кучи древесные остатки сжигают на месте – это практичнее и экономичнее, чем вывозить их.

Всего же с 2015 года, когда началась уборка неликвидной древесины, за счет средств областного бюджета ликвидировали многолетние скопления валежа на площади 1863 гектара - вдоль автомобильных дорог, вблизи населенных пунктов, в местах с повышенной рекреационной нагрузкой.

В будущем году запланировано убрать от валежа и горельников 126 гектаров леса, ликвидировать 938 аварийных деревьев.