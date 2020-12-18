Воронежские полицейские поймали мошенника, обчистившего счет женщины, в Барнауле

В июле 2020 года жертвой мошенника стала 51-летняя жительница Хохольского района. Ей позвонил незнакомец. Он представился сотрудником службы безопасности одного из банков. Дальше все пошло по традиционной схеме: ваш счет атаковали хакеры, нужно перевести деньги на указанные "безопасные" реквизиты. Испуганная женщина выполнила инструкции афериста. В итоге она лишилась 29 тысяч рублей.

На днях полицейские выяснили, что мошенник находится в столице Алтайского края Барнауле. Они выехали в служебную командировку и задержали афериста. Его доставили в Воронежскую область. Мошеннику придется отвечать перед судом по части 3 статьи 158 УК РФ «Кража» (до шести лет лишения свободы). Решается вопрос об его аресте.