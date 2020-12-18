В Воронежской области пенсионер насмерть сбил пешехода на «зебре»

Около 18.30 в четверг, на улице Лысенко в городе Лиски под колесами «Лады» погибла 67-летняя женщина. Она переходила улицу по нерегулируемому переходу. В этот момент по дороге двигалась легковушка под управлением 70-летнего местного жителя. Возможно, пенсионер в темноте не заметил пешехода.

От полученных травм женщина погибла на месте. По факту аварии в полиции организовали проверку.

Всего, по данным пресс-службы ГУ МВД по Воронежской области, в регионе за минувшие сутки произошло 129 ДТП. Ранения получили 6 человек, двое погибли.