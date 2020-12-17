Жительница Воронежа получила удар в лицо, пытаясь остановить вора шапок

16 декабря средь бела дня 28-летняя продавщица магазина в одном из торговых центров на Московском проспекте получила удар в лицо. Девушка пыталась остановить мужчину, который подойдя к витрине торгового павильона, снял с манекена шапку и попытался спрятать ее в карман куртки. В итоге разбойник «боднул» в лицо женщину, оттолкнул ее и убежал, выронив шапку.

Оперативники изучили записи с камер видеонаблюдения и задержали подозреваемого. Ранее судимый 30-летний воронежец признался, что пошел на воровство под действием алкоголя.

За разбой ему грозит до восьми лет заключения.