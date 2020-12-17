Воронежцы жалуются на заваленные снегом парковки

С не самым сильным снегопадом подрядчики "Городских парковок" не справились. Фото: Vrn Publication, ВКонтакте.

В соцсетях воронежцы жалуются на парковки в центре города, заваленные снегом. При этом задаются логичным вопросом: за что они платят. Особенно, когда приходится либо днищем елозить по глубокому снегу, либо вообще приткнуть машину где-нибудь, где нет сугробов. Напомним, по идее следить за порядком там должен белгородский концессионер - компания "Городские парковки".

В мэрии по поводу этой ситуации сообщили следующее:

- В компании "Городские парковки" сейчас привлекают своих подрядчиков для очистки. Был опыт, когда этим занимались городские коммунальные службы, решили от этой практики отказаться, так как у них есть другие первоочередные задачи - очистка проезжей части дорог, автобусных остановок, тротуаров. На платных парковках работает восемь погрузчиков, привлеченных концессионером. Однако есть объективные трудности - чистить механизированной техникой можно только пространство, свободное от автомобилей, а на парковках, понятное дело, такое бывает редко, в основном, ночью.