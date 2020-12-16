В районе под Воронежем обнаружили грубые нарушения режима питания в школах и детсадах

В Нижнедевицком районе сотрудник прокуратуры обнаружили нарушения при организации питания детей в нескольких образовательных учреждениях.

В Нижнедевицком детском саду общеразвивающего вида, Кучугуровской и Верхнетуровской школах склады не были оборудованы приборами для измерения температуры и влажности воздуха. В ежедневном меню допускали повторение одних и тех же блюд. Суточные пробы, отбираемые после приготовления продуктов, хранили с нарушением температурного режима.

В Першинской, Вязноватской, Синелипяговской школах и в Курбатовском детском саду плохо контролировали качество поступающих продуктов, особенно скопортящихся.

В прокуратуре района возбудили в отношении должностных лиц этих образовательных учреждений административные дела по ч. 1 ст. 6.3 КоАП РФ "Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения". Их направили для рассмотрения в территориальный отдел управления Роспотребнадзора. Наказание, правда, по этим делам предусмотрено небольшое - штраф от 500 до 1000 рублей.

В то же время в надзорном ведомстве внесли представление руководителю отдела по образованию, спорту и работе с молодежью администрации Нижнедевицкого района об устранении обнаруженных и привлечении их виновников к ответственности.