Прокурором Воронежской области официально назначили Николая Савруна

Николай Саврун. Фото: с сайта прокуратуры Тамбовской области.

После долгих лет руководства Николая Шишкина в прокуратуре Воронежской области уже второй раз за год сменился начальник. Ранее мы писали, что местами с Александром Гулягиным поменяется Николай Саврун, работавший главным тамбовским прокурором. Сейчас это уже свершившийся факт.

Как стало известно «КП», рокировку прокуроров оформили указом от 10 декабря. Ожидается, что 18 декабря нового руководителя надзорного ведомства Воронежской области представят губернатору. Пока других кадровых изменений в региональной прокуратуре нет.

Справка «КП»

Николаю Савруну 60 лет. Он родился в Омской области. Сначала Николай Дионезович работал в органах прокуратуры на малой родине. В 2010 году был назначен прокурором Белгородской области. На этом посту он проработал до марта 2020 года, когда его перевели на аналогичную должность на Тамбовщину. Николаю Савруну присвоено звание «Заслуженный работник прокуратуры Российской Федерации».