В Воронежской области остаются нераскрытыми более 2 тысяч преступлений

С раскрываемостью уголовных дел, мягко говоря, не все гладко. Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области

В среду, 16 декабря, на совместном заседании коллегий региональных прокуратуры и ГУ МВД подвели предварительные итоги 2020 года по раскрываемости преступлений.

Оказалось, что по более чем 2 тысячам возбужденных дел преступников так и не нашли. Причем 44,7 из них приходится на Воронеж. С другой стороны, улучшилась раскрываемость преступлений средней и небольшой тяжести (соответственно на 70,4 и 34,6 процента).

Всего в 2020 году было расследовано более 10 тысяч уголовных дел, из них более 3400 направили в суд, где не вынесли ни одного оправдательного приговора. Также не было случаев реабилитации несправедливо осужденных.