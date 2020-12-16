В райцентре Воронежской области мужчина убил знакомого и спокойно уснул

Тело 39-летнего мужчины обнаружили во дворе этого дома. Фото: с сайта СУ СК России по Воронежской области.

6 декабря в Поворино во дворе дома на улице Карла Маркса женщина обнаружила тело 39-летнего местного жителя со следами побоев. Эксперты определили, что смерть наступила из-за тупой травмы головы.

Вскоре сотрудники силовых структур задержали по подозрению в убийстве 43-летнего поворинца. Мужчина признал свою вину в убийстве. И рассказал, что вечером 5 декабря выпивал в большой компании. В процессе употребления спиртного он поссорился с 39-летним знакомым и зверски его избил не только руками, но и ногами. А потом уснул.

На следственном эксперименте 43-летний поворинец показал, как убивал знакомого. Фото: с сайта СУ СК России по Воронежской области.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». 43-летнему поворинцу грозит до 15 лет лишения свободы. Суда он будет ждать в СИЗО.