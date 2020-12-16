Под Воронежем росгвардейцы нашли пропавшего без вести мужчину

Мужчина благодаря помощи росгвардейцев вернулся домой. Фото: предоставлено управлением Росгвардии по Воронежской области.

Во вторник, 15 декабря, сотрудникам вневедомственной охраны сообщили, что на одной из улиц Рамони увидели мужчину, похожего по приметам на пропавшего 62-летнего воронежца. Через 25 минут старший сержант Никита Кустов и младший сержант Олег Саунин заметили схожего по описанию человека, который явно плохо ориентировался на местности.

Оказалось, что это, действительно, тот самый пропавший пожилой мужчина. Как оказался в Рамони, он вспомнить не смог. Но главное - человек вернулся домой.