В Воронеже ночью случился пожар в общежитии

Причину пожара в общежитии выясняют. Фото: "Типичный Воронеж".

Три пожара с тяжелыми последствиями случились в последние сутки в Воронежской области.

Один из них произошел в Воронеже. Во вторник, 15 декабря, в 23.23 в общежитии № 5 ВГУ недалеко от остановки «Памятник Славы» загорелась комната на втором этаже. Очевидцы сообщают, что в здании выбиты стекла. В региональном ГУ МЧС рассказали, что пожар произошел на небольшой площади — около двух квадратных метров. Сгорели вещи, пострадавших не было. Причины пожара еще предстоит установить.

Зато известно, из-за чего произошли пожары в Семилуках и селе Нижнемарьино Лискинского района. Оба — из-за неосторожного курения.

В Семилуках в доме на переулке Крупской 15 декабря в 14.30 загорелась двухкомнатная квартира. Огонь повредил мебель на площади 0,5 квадратных метров. Пожарные помогли выйти из горевшей комнаты 51-летнего мужчину. Его отвезли в больницу с ожогами и отравлением дымом.

В тот же день в 18.47 вспыхнул дом на улице Свердлова села Нижнемарьино Лискинского района. После тушения пожара в горевшей комнате обнаружили труп 62-летнего мужчины. Причину смерти устанавливают.