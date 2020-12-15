Воронежцам проведет экскурсию во дворце Ольденбургских собственный смартфон

15 декабря в дворцовом комплексе Ольденбургских можно прослушать экскурсию без экскурсовода. Это сделает мультимедия-гид в вашем смартфоне, достаточно скачать на свой гаджет приложение Artefact и навести камеру устройства на предмет. Приложение распознает экспонат и рассказывает о нем. В настоящее время в приложение внесены 40 предметов музейной коллекции дворцового комплекса.

- В течение всего 2020 года сотрудниками «Дворцового комплекса Ольденбургских велась кропотливая работа по корректировке текстов статей и редактированию фотографий в соответствии с требованиями службы технической поддержки платформы «Артефакт». Мы надеемся, что любой, даже самый маленький шажок в этом направлении сделает наш музей доступнее для всех категорий посетителей, ближе и понятней каждому, кто решит провести свой досуг в общении с историей и культурой нашей страны, - отметила директор дворцового комплекса Маргарита Салмина.

Сегодня в Artefact участвуют 240 российских музеев, в том числе Русский музей, Третьяковская галерея, музей-заповедник «Кижи», Воронежский художественный музей имени Крамского, Воронежский краеведческий музей.