Воронежский балетмейстер даст мастер-класс в прямом эфире

Александр Литягин Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

15 декабря художественный руководитель и главный балетмейстер Воронежского театра оперы и балета Александр Литягин даст в прямом эфире мастер-класс с участниками четвертого сезона телевизионного конкурса «Большой балет».Телеконкурс, в котором участвуют воронежцы Иван Негробов и Елизавета Корнеева, приближается к финалу. Зрители мастер-класса получат возможность увидеть творческую составляющую работы артистов.

Посмотреть трансляцию можно в 20.00 на платформе «PROКУЛЬТУРА.РФ».