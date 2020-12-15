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Воронежский балетмейстер даст мастер-класс в прямом эфире

Главный балетмейстер театра оперы и балета Александр Литягин покажет творческую составляющую работы артистов
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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Александр Литягин

Александр Литягин

Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

15 декабря художественный руководитель и главный балетмейстер Воронежского театра оперы и балета Александр Литягин даст в прямом эфире мастер-класс с участниками четвертого сезона телевизионного конкурса «Большой балет».Телеконкурс, в котором участвуют воронежцы Иван Негробов и Елизавета Корнеева, приближается к финалу. Зрители мастер-класса получат возможность увидеть творческую составляющую работы артистов.

Посмотреть трансляцию можно в 20.00 на платформе «PROКУЛЬТУРА.РФ».

Культура