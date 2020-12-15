Воронежцам покажут нереальный ландшафт соленых озер

16 декабря на третьем этаже художественного музея имени Крамского откроется фотовыставка Антона Воронина «Соленые озера». Автор окончил физический факультет ВГУ, автор персональных фотовыставок «Природа красоты» (2015), «Природные абстракции» (2019).

Экспозиция представит три десятка художественных фотографий, созданных на соленых озерах Эльтон (Волгоградская область) и Баскунчак (Астраханская область) с 2018 по 2020 годы. Озера расположены в степи, уже в мае степь меняет цвет с ярко-зеленого на светло-зеленый и желтый буквально за одну-две недели. С наступлением лета озера начинают пересыхать. Там, где два-три месяца назад была вода, остаются обширные соляные поля. Соль как бы прорисовывает, проявляет особенности рельефа дна, следы бегущих в озеро весенних ручьев. С высоты это видно особенно хорошо, поэтому часть фотографий сделана с квадрокоптера.

- Меня привлекли удивительные фактуры, абстрактные «соляные рисунки» на высохшем дне озера, необычный цвет. Почва здесь буро-красного оттенка из-за высокого содержания железа, что придает неземной характер ландшафту. Абстракции буквально везде: можно весь вечер исследовать 100-200 метров побережья, разглядывая под ногами узоры из соли. Или поднять в небо квадрокоптер и увидеть дно озера как его видят местные орлы – тоже абстракции, но в другом масштабе, - говорит автор об идее выставки. - Для меня соленые озера – это целый фото-оазис в степи. Край удивительных ландшафтов и природных абстракций, созданных талыми водами, солью, ветром и летней жарой.

Антон Воронин проведет две экскурсии по выставке, во время которых поделится впечатлениями о двухлетней работе над экспозицией, расскажет о южных поездках и ответит на все вопросы. Экскурсии пройдут 17 декабря в 18.30 и 19 декабря в 12.00. Записаться на экскурсию нужно по телефону 255-38-67.

Выставка продлится до 27 декабря. Билеты продают только онлайн.