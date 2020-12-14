Жилищная инспекция Воронежской области предупредила УК об ответственности за заснеженные кровли и тротуары

Каждую зиму падающие сосульки калечат людей и машины Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

В связи с прогнозируемыми в ближайшие дни снегопадами в Воронежской области Государственная жилинспекция сделала свой прогноз: в период с 14 по 20 декабря возрастает риск схода снега со скатных крыш многоквартирных домов Воронежа. Чтобы не допустить трагедий прошлых лет, когда из-за падения сосулек погибали прохожие, жилинспекция напомнила руководителям УК о необходимости очистки крыш и карнизов от снега. Проводить эту работу надо регулярно по мере необходимости, очищая в том числе козырьки подъездов и водосточные воронки, где скапливается подтаявший снег.

При этом никто не отменял обязанности коммунальщиков по очистке территории дворов и тротуаров у многоэтажек от снега и льда. Места передвижения пешеходов и площадки перед подъездами многоквартирных домов должны быть посыпаны пескосоляной смесью.

- Руководители управляющих организаций несут административную ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение этих работ, - напомнили в ГЖИ Воронежской области.

Если ваша УК не убирает снег, требуйте с коммунальщиков выполнения их обязанностей, в противном случае жалуйтесь в контролирующую организацию.