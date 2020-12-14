Под Воронежем четырехлетняя девочка утонула, пока отец спасал ее пьяную мать

Пьяное купание мамы привело к смерти четырехлетней дочери. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сотрудники Следственного комитета передали в суд уголовное дело 36-летней жительницы Панинского района. Она будет отвечать за смерть своей четырехлетней дочери.

Днем 21 июня большая семья - женщина со своим гражданским мужем и шестью детьми в возрасте от 2 до 13 лет - отдыхала на берегу пруда у поселка Перелешинский Панинского района. В какой-то момент 36-летняя многодетная мать, уже изрядно выпившая, решила искупаться. И стала тонуть. Рыбачивший неподалеку сожитель бросился ее спасать. При этом дети остались без присмотра. Четырехлетняя девочка зашла на глубину и утонула.

- Женщина полностью признала свою вину, ее также подтверждают показания свидетелей. Она будет отвечать перед судом по части 1 статьи 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности". Максимальное наказание, грозящее многодетной матери, - два года лишения свободы, - рассказал руководитель Аннинского межрайонного следственного отдела регионального управления СК России Роман Филатов.