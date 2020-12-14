Под Воронежем полицейский осужден за фальсификацию доказательств

Фото из архива КП Фото: из архива "КП"

В Борисоглебске вынесли приговор сотруднику полиции. Он обвинялся в фальсификации доказательства по уголовному делу. Решение было принято 10 декабря. Об этом сообщили в городском суде 14 декабря.

Было установлено, что инцидент произошел в начале февраля 2018 года. Тогда дознавателем местного отделения полиции расследовалось дело по статье 115 УК РФ (Причинение легкого вреда здоровью). Однако начальник райотдела принял решение забрать его в свое производство.

Позже он «умышленно, с целью придания видимости производства необходимых следственных действий», вопреки интересам службы, решил сфальсифицировать документы. Он подделал свидетельские показания «в целях уменьшения объема своей работы». Как оказалось, гражданку, которая проходила по делу свидетелем, он не вызывал. А изготовил протокол и внес в него не достоверные сведения и «вымышленные показания от ее имени».

Суд учел данные о его личности, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих обстоятельств. Мужчине дали 1 год условно с испытательным сроком 2 года и лишили права занимать должности в системе правоохранительных органов на 2 года.