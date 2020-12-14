Старейшему врачу-онкологу Воронежа исполнилось сто лет

Лидия Яковлева, фото с сайта мэрии Воронежа

12 декабря жительница Воронежа заслуженный врач-онколог России Лидия Яковлева отметила 100-летие. Лидия Яковлева родилась в Воронеже, по окончанию школы поступила в мединститут, и уже первокурсницей устроилась работать патронажной сестрой. Но мирную жизнь нарушила война. Когда фашисты захватили Воронеж, семья Лидии Владимировны переехала в Борисоглебск. В 1942 году мама будущего врача заболела и вскоре умерла от рака печени. Тогда Лидия твердо решила стать онкологом и спасать людей от коварной болезни.

В 1943 году она вернулась в Воронеж и окончила институт, после чего устроилась на работу в межобластном радиорентгенологическом и онкологическом научно-исследовательском институте. В 50-е годы функции института перешли к областному клиническому онкологическому диспансеру. В 70-е годы Лидия Владимировна возглавила открывшееся в диспансере отделение гинекологии, где и проработала до 2016 года. Общий стаж Лидии Яковлевой в онкологии – 70 лет.

В день своего юбилея она принимала многочисленные поздравления от коллег, пациентов, родных и близких. Она прекрасно выглядит и вызывает восхищение у окружающих своей энергией и позитивом.