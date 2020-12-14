Прокуроры добились расторжения брака жительницы Воронежской области и сирийца

Панинский районный суд расторг брак между жительницей Воронежской области и сирийцем. Точку в гражданском процессе поставила апелляционная инстанция. Ответчикам не удалось доказать, что они поженились для семейных отношений. Об этом сообщили в суде.

Там уточнили, что иск подал прокурор Эртильского района. Он просил признать фиктивным брак между гражданкой РФ Д. и гражданином Сирийской Арабской Республики Ф.

Как выяснилось в ходе рассмотрения дела, местная жительница вызывалась на судебные процессы. Однако так и не смогла предоставить доказательства, что вышла замуж за сирийца именно для создания семьи, а не для получения последним гражданства.

Как пояснили в суде, женщина после регистрации «не изменила своего прежнего образа жизни и круга знакомых». Ее вовсе не интересовала жизнь «мужа». По факту она поддерживала семейные отношения с другими мужчинами. Кроме того, она не смогла сообщить суду данных о своем супруге: его национальность, вероисповедание, род занятий, размер и источник доходов, фактическое местонахождение и даже номера телефонов.

Что примечательно, решение по делу обжаловалось в апелляционной инстанции. Но там решение первой инстанции оставили без изменения. А запись акта о заключении брака была аннулирована.