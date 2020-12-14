В Воронежской области за неделю на нарушении "ковидных" правил попались 382 человека

Часто нарушители масочного режима попадаются в транспорте. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Только за прошедшую неделю составлены 382 протокола на нарушителей "ковидных" правил. Об этом сообщили областные власти.

По сведениям региональных чиновников, по 39 делам суды уже вынесли санкции - штрафы на общую сумму 353 тысячи рублей. В 47 случаях на первый раз решили ограничиться предупреждением.

На данный момент основными нарушениями являются отсутствие масок в общественных местах для рядовых граждан, а вот для организаций список гораздо шире - от отсутствия санитайзеров до требований соблюдения дистанции в 1,5 метра.

Штрафы для обычных нарушителей "ковидных" правил большей частью не очень большие - в районе тысячи рублей. Но бывают и более серьезные денежные санкции, доходящие до 15 тысяч.