Воронежские полицейские задержали мужчину с двумя ящиками марихуаны

Фото с сайта ГУ МВД по Воронежской области

В Воронеже оперативники задержали 44-летнего мужчину, подозреваемого в хранении наркотиков. Обыски у него дома проводились в рамках уголовного дела. Об этом сообщили в ГУ МВД по Воронежской области 14 декабря.

Два чемодана, наполненных марихуаной, нашли у него в частном доме в подвале на улице Федяевского. Вещество отправили на экспертизу. Позже было установлено, что это наркотики массой 6 килограммов.

Как пояснил задержанный, он еще осенью в Хохольском районе нашел дикорастущую коноплю. Растения сорвал, измельчил, высушил. Затем планировал использовать для собственного потребления.

В отношении него возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ (Незаконное приобретение, хранение наркотиков). Сейчас подозреваемый задержан. В отношении него решается вопрос об избрании меры пресечения – помещение в СИЗО.

Ему грозит до 10 лет лишения свободы.