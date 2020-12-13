Воронежские автоинспекторы помогли водителю фуры, застрявшей на подъеме

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12 декабря автоинспекторы помогли водителю сломавшегося большегруза. Вечером сотрудники ГИБДД заметили фуру «Скания» с включенной аварийкой на 268-м километре автодороги «Воронеж-Луганск» в Кантемировском районе. Грузовой автомобиль с полуприцепом стоял на подъеме. 29-летний водитель Белгородской области рассказал правоохранителям, что из-за поломки двигателя не может продолжить движение. На улице быстро темнело, температура воздуха понижалась.

Чтобы не допустить аварий на этом участке дороги, сотрудники ГИБДД начали вручную регулировать движение. Кроме того, полицейские попросили работников местного сельхозпредприятия оказать помощь в буксировке большегруза. Фуру вытянули с помощью специальной техники и эвакуировали в безопасное место для проведения ремонта.