В Воронеже будут судить дерзких грабителей, вытащивших из банка 10 млн рублей через дыру в стене

В Коминтерновском суде начали рассматривать уголовное дело грабителей, дерзко вытащивших из банка 10 млн рублей. Через дыру в стене.

Ограбление произошло в ночь с 9 на 10 марта 2019 года в отделении банка на Лизюкова, 38. Двое мужчин проникли в подвал дома, где расположен в банк, строительными инструментами разрушили кладку стены и через дыру проникли в банк. Из сейфа в помещении кассы грабители похитили 10,1 млн рублей. И потратили на свои нужды.

Судят их за хищение в особо крупном размере по предварительному сговору и незаконное проникновение.