Жительница Воронежа хотела купить котенка, но перевела все деньги мошенникам

Поняв, что она связалась с мошенниками, женщина попыталась дозвониться до продавца, однако, тот на телефонные звонки уже не отвечал Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

39-летняя жительница Воронежа на одном из сайтов бесплатных объявлений увидела информацию о продаже котенка. Она связалась с продавцом по телефону и согласилась внести предоплату. В ответ ей пришла ссылка - в ней была анкета.

Женщина тщательно заполнила все строки, указав, в том числе, персональные данные банковской карты. Через пару минут с ее счета списали 74 тысяч рублей. Поняв, что она связалась с мошенниками, женщина попыталась дозвониться до продавца, однако, тот на телефонные звонки уже не отвечал.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Сотрудники полиции настоятельно рекомендуют воронежцам сохранять бдительность при совершении финансовых сделок через интернет-ресурсы. Только за минувшие сутки мошенники «увели» у воронежцев более полутора миллионов рублей.