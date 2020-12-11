Воронежцев приглашают на ярмарку одежды и текстиля

В понедельник, 14 декабря, в Воронеже откроется двухнедельная ярмарка одежды, обуви и текстиля. По традиции, торговые палатки разместятся на площади Никитина, напротив кинотеатра «Пролетарий».

- Производители из 27 регионов России представят свою продукцию: одежду, текстиль, изделия из хлопка, льна и шерсти, кожгалантерею и аксессуары ручной работы, а также собственные дизайнерские коллекции, - рассказали в пресс-службе мэрии Воронежа.

Ярмарка ждет покупателей с 10:00 до 19:00 часов в будни дни и с 11:00 до 19:00 - в выходные.