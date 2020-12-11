В Воронежской области мужчина может сесть на два года за то, что передал приятелю заряженное ружье

Страшный несчастный случай произошел в этой машине. Фото: с сайта СУ СК России по Воронежской области.

Сотрудники Следственного комитета после долгих разбирательств возбудили уголовное дело по факту смерти 41-летнего мужчины.

По данным следователей, днем 4 октября 41-летний житель Ольховатского района поехал на охоту с 50-летним приятелем. Причем младший был за рулем. В какой-то момент он попросил старшего товарища передать ему ружье, тот выполнил просьбу. Водитель поставил оружие рядом с собой. При этом он то ли забыл, что оно заряжено и не поставлено на предохранитель, то ли не придал этому значения. В итоге когда машина подпрыгнула на выбоине, ружье выстрелило.

50-летний мужчина отвез товарища в больницу. Но спасти его не удалось. Выстрел повредил аорту, сердце и легкие, при этом была еще и обильная потеря крови.

В результате теперь 50-летний знакомый будет отвечать за смерть приятеля по части 1 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». Ответственность по ней — до двух лет лишения свободы. При этом, в чем вина мужчины, если события разворачивались именно так, как изложено ранее, непонятно.