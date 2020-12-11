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В Воронеже нашли поджигателя трех машин

Он отомстил мужу владелицы одного из автомобилей за дорожный конфликт
Юрий КОЗЛОВ
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Поджигателя могут посадить на пять лет.

Поджигателя могут посадить на пять лет.

Фото: Максим ЛЮКОВ

Полицейские поймали поджигателя машин во дворе дома на улице Пешестрелецкой. ЧП случилось в одну из октябрьских ночей 2020 года. Сначала загорелся «Хендэ Солярис», принадлежащей 32-летней жительнице Воронежа. А с него огонь перекинулся на «Уз-Дэу-Нексия» и «копейку». К счастью, при этом никто не пострадал.

Оперативники выяснили, что поджигатель подъезжал к месту, где сотворил свое «черное дело» на серебистой 12-й «Ладе». Вскоре установили и ее владельца. Личность оказалась известна полицейским. 35-летний воронежец был судим за причинение легкого и тяжкого вреда здоровью.

В отделе полиции мужчина признал свою вину. И заявил, что решил отомстить супругу хозяйки машины, с которым незадолго до того у него случился конфликт на дороге. Поэтому он облил «Хендэ» бензином из пятилитровой канистры и поджег. В итоге женщине был причинен ущерб на сумму около 500 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». Поджигателю грозит до пяти лет лишения свободы. Суда он будет дожидаться под подпиской о невыезде.

ЧП