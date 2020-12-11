Сотрудник воронежской фирмы распылил газовый баллончик в лицо журналисту федерального канала

Инцидент произошел 12 ноября Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

Воронежские следователи возбудили уголовное дело в отношении 33-летнего сотрудника одной из коммерческих фирм, которого обвиняют по статье «воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов, соединенное с применением насилия».

Как рассказали в пресс-службе СУСК по Воронежской области, инцидент произошел 12 ноября. В этот день корреспондент программы, выходящей на федеральном канале, пришел в офис для получения комментария. Однако встретил там жесткий отпор: 33-летний сотрудник фирмы потребовал покинуть помещение и распылил в лицо журналисту содержимое газового баллончика.

В нестоящее время в рамках расследования уголовного дела следователи устанавливают обстоятельства преступления и сбор доказательств. Расследование взял на личный контроль руководитель регионального управления СК России.