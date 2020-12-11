Коронавирус в Воронежской области на утро 11 декабря: 26 смертей, 378 заболевших

Число зараженных уменьшилось, а вот умирает от коронавируса по-прежнему много людей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Пугающие цифры сообщили в федеральном штабе по борьбе с коронавирусом. По его данным, в Воронежской области за сутки от COVID-19 умерли 28 человек (четвертое место в России, впереди только Москва, Санкт-Петербург и Московская область). Если верить этим цифрам, то это новый жуткий рекорд. Установленный сутки назад (27) превышен незначительно. От этого, правда, становится ничуть не менее страшно.

А вот у регионального штаба немного другие данные - 26 смертей (всего жертв коронавируса в нашей области стало 1049). На днях статистику по этому самому жуткому показателю потребовали синхронизировать с федеральной. Как мы видим, пока этого сделать не получилось.

В то же время впервые за много дней уменьшилось число зараженных за сутки. Последний рекорд на утро 10 декабря равнялся 381 заболевшему, всего их стало 38470. По данным на утро 11 декабря, новых заразившихся стало 378. Все же меньше. Тем не менее Воронежская область продолжает входить в десятку худших в России (наш регион по этому показателю занимает девятое место).

Выздоровевших больше - за сутки 486 (всего 36863). Это шестое место по России. Правда, в очередной раз следует напомнить, что среди статистики по зараженным нет тех, у кого коронавирус обнаружили на КТ. А среди выздоровевших они есть.

На данный момент в Воронежской области уже вторую неделю как вернулись к очной форме обучения в средних школах. А вот студенты крупных вузов по-прежнему занимаются онлайн. Разрешены собрания жильцов для решения вопросов управления домов. В то же время действует обязательная самоизоляция для жителей области 65 лет и старше. Не рекомендуют выходить на улицу и беременным. Запрещено посещать спортивные состязания.