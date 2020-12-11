В Воронежской области мужчина за кражу бочки может сесть на десять лет

Учитывая, что ради бочки рецидивист напал на охранника с ножом, он может сесть надолго. Фото: из архива «КП»

В четверг, 10 декабря, в полицию пришел 33-летний охранник молочной фермы в селе Никольское Таловского района. Он рассказал, что на территорию предприятия пробрался незнакомый ему мужчина. Наставив на него нож, налетчик потребовал не мешать ему воровать металлическую бочку для горюче-смазочных материалов (стоила она около тысячи рублей). В результате преступник утащил ее. Видимо, здоровье у него было недюжинное.

Полицейские посмотрели записи камер видеонаблюдения и вскоре установили личность преступника. Им оказался 30-летний местный житель, неоднократно судимый за кражи. К моменту, когда рецидивиста задержали, он был пьян. Однако сумел показать место, где спрятал бочку. И признался, что хотел сдать ее на металлолом. А на вырученные деньги планировал продолжить пить.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ "Грабеж". Задержанному мужчине грозит до десяти лет лишения свободы. Решается вопрос об его аресте.