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Общество

После заявления воронежских прокуроров заблокировали сайты по продаже электроудочек

Использование таких орудий влечет массовое уничтожение водных обитателей
Олег ИВАНОВ
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Восемь сайтов, на которых воронежцы могли свободно купить электроудочки и другие запрещенные предметы ловы рыбы, выявили сотрудники прокуратуры Советского района. На порталах были указаны способы оплаты и доставки товаров, контакты продавцов и цены.

- При этом вход на сайты не был ограничен, регистрация пользователей не требовалась. Ознакомиться с содержанием и скопировать материал в электронном виде мог любой пользователь, ограничения на его передачу, копирование и распространение отсутствовали, - отметили в прокуратуре.

Использование те же электроудочек влечет массовое уничтожение водных обитателей, наносит вред окружающей среде.

По результатам проверки прокурор района направил в суд иск о признании информации, размещенной на вышеуказанных сайтах, запрещенной на территории Российской Федерации. Суд с заявлением согласился и заблокировал сайты.